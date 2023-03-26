Не допустите, – Украина обратилась к белорусам из-за ядерного оружия от Путина

Владимир Путин в очередной раз лязгает ядерным оружием. На этот раз бункерный дед заявил, что Россия разместит ядерное оружие в Беларуси. В МИД Украины обратились к белорусам с призывом не допустить этого.

В МИД Украины отметили, что заявления России о ядерном оружии на территории Беларуси – очередная провокация преступного путинского режима. Она подрывает принципы Договора о нераспространении ядерного оружия, а также систему международной безопасности в целом.

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Украина обращается к белорусскому обществу не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Беларуси ядерного оружия вопреки ее обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия,

– говорится в сообщении.

В МИД Украины подчеркнули, что это еще больше превратит Беларусь в заложницу Кремля, а также будет иметь катастрофические последствия для будущего страны.

Украина требует созвать внеочередное заседание Совбеза ООН

В МИД Украины обратились к ЕС и странам G7. Державы призывают предупредить Беларусь, какими будут далеко идущие последствия, если страна согласится принять тактическое ядерное оружие.

Кроме того, Украина ожидает эффективных противодействий ядерному шантажу России со стороны США, Великобритании, Китая и Франции. Эти страны – постоянные члены Совбеза ООН и несут особую ответственность за недопущение таких угроз. Украина требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.

Что сказал бункерный дед