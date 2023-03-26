У МЗС України заявили, що заяви Росії про ядерну зброю на території Білорусі – чергова провокація злочинного путінського режиму. Вона підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також – систему міжнародної безпеки загалом.

Зверніть увагу В Україні чи Польщі теж можна розмістити, – Фейгін про ядерну зброю в Білорусі

Україна звертається до білоруського суспільства не допустити реалізації злочинних намірів щодо розміщення на території Білорусі ядерної зброї всупереч її зобов'язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї,

– мовиться у повідомленні.

У МЗС України наголосили, що це ще більше перетворить Білорусь на заручницю Кремля, а також – матиме катастрофічні наслідки для майбутнього країни.

Україна вимагає скликати позачергове засідання Радбезу ООН

У МЗС України звернулися до ЄС та країн G7. Держави закликають попередили Білорусь, якими будуть далекосяжні наслідки, якщо країна погодиться прийняти тактичну ядерну зброю.

Окрім того, Україна очікує на ефективні протидії ядерному шантажу Росії з боку США, Великої Британії, Китаю та Франції. Ці країни – постійні члени Радбезу ООН та несуть особливу відповідальність за недопущення таких погроз. Україна вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.