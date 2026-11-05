Россия уничтожает энергетику Украины: Зеленский назвал страны, которые могут помочь

Россия продолжает наносить удары по украинской энергосистеме, пытаясь оставить страну без света. Президент Владимир Зеленский рассказал о масштабах повреждений и острой необходимости в помощи со стороны партнеров.

Каждая электростанция Украины в той или иной степени пострадала в результате российских атак. Об этом Зеленский заявил во время выступления на специальной панели 30-го Иберо-американского саммита.

Насколько сильно Россия повредила украинскую энергосистему?

По словам президента, одним из самых серьезных вызовов для Украины остаются российские удары по электростанциям и электросетям.

Оккупанты применяют ракеты и ударные беспилотники типа "Шахед", чтобы поражать даже оборудование, от которого зависит работа украинских атомных электростанций.

Зеленский подчеркнул, что в результате этих атак каждая электростанция страны в той или иной степени пострадала. В то же время украинские энергетики круглосуточно работают над устранением повреждений и восстановлением электроснабжения.

Наши специалисты работают круглосуточно, прилагая огромные усилия, чтобы устранить повреждения и восстановить энергоснабжение. Тысячи ремонтных бригад, сотрудники энергетических компаний, обычные люди – все они ежедневно совершают настоящие героические поступки. Именно благодаря им России не удается погрузить Украину в полный блэкаут,

– заявил президент.

Какое оборудование Украине срочно необходимо от партнеров?

Зеленский подчеркнул, что для дальнейшего восстановления энергосистемы Украине необходимо широкое международное сотрудничество.

По его словам, страна срочно нуждается в трансформаторах, силовых кабелях, современном электронном оборудовании, а также дизельных и газовых генераторах.

Президент обратился к представителям Испании и стран Латинской Америки с призывом помочь наладить поставки необходимого оборудования.

В частности, Украина заинтересована в получении:

трансформаторов из Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии;

силовых кабелей из Чили;

электрооборудования, кабелей и генераторов из Испании.

Зеленский подчеркнул, что оборудование должно быть совместимо с украинской энергосетью, а его поставку необходимо организовать как можно скорее.

Нам нужно оборудование, совместимое с нашей энергосетью, причем нужно как можно скорее. Поэтому, пожалуйста, содействуйте налаживанию прямых связей с вашими компаниями и производителями, чтобы необходимые материалы поступили в Украину в кратчайшие сроки,

– призвал президент.

Как Россия продолжает атаковать украинскую энергетику?

Россия не прекращает энергетический террор против Украины, нанося удары по электростанциям и другим объектам критической инфраструктуры. В результате обстрелов в различных регионах возникают перебои с электроснабжением, а энергетики вынуждены постоянно ликвидировать последствия атак.

Напомним, только с начала недели, со 2 ноября, российские войска нанесли 78 целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. По состоянию на утро 5 ноября из-за новых атак отключения электроэнергии зафиксировали в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.