Россия развернула больше наземных сил на юге Беларуси: спутниковое фото
22 марта 2022 , 03:42Читати новину українською
Источник:твиттер Джека Детча
Угроза наступления России со стороны Беларуси до сих пор высока. Согласно опубликованным фото со спутника, страна-агрессор разворачивает на юге Беларуси наземные силы.
Россия стягивает военную технику в Гомельскую область. Это недалеко от границы с Черниговской областью.
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Новые военные палатки и оборудование появились в поселке Дублин в Гомельской области. Россияне разместили там боевую технику.
Поселок, где Россия размещает технику, расположен в менее чем 30 километрах от украинской границы.
Россия стягивает технику в Гомельскую область / Фото с твиттера Джека Детча
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