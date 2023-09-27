Россия бросила на фронт новую армию: разведка Британии оценила вероятность наступления
Источник:Министерство обороны Великобритании
Россия, вероятно, впервые ввела в бой части новой 25-й общевойсковой армии. В разведке Британии оценили риски нового согласованного наступления российских сил в Украине.
В разведывательном обзоре Министерства обороны Британии от 27 сентября говорится, что Россия с середины сентября с большой долей вероятности впервые ввела в бой части новой 25-й общевойсковой армии.
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Куда Россия перебросила подразделения 25-й общевойсковой армии
Сообщается, что с конца августа началось выдвижение этого соединения на территорию Украины.
Как сообщает разведка Британии, подразделения двух маневренных компонентов 25-й общевойсковой армии – 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады – ведут боевые действия на фронте в секторе к западу от Северодонецка и Кременной, на границе Донецкой и Луганской областей.
В обзоре разведки говорится, что с момента начала полномасштабного вторжения Россия лишь изредка сохраняла неизменными армейские группировки, которые могли стать основой для нового крупного наступательного удара.
Учитывая, что 25-я общевойсковая армия, очевидно, разворачивается по частям для укрепления растянутой линии фронта, вероятность нового согласованного наступления российских войск в ближайшие недели снижается,
– отмечают разведчики.
Россия бросает в бой необученные резервы, чтобы освободить силы для обороны Юга
- Аналитики американского Института изучения войны (ISW) информировали, что Россия перебросила на Купянское направление части вновь созданной 25-й общевойсковой армии для замены частей 41-й общевойсковой армии, которые начали "медленную" передислокацию на юг Украины.
- В ISW отмечают, что эти подразделения, вероятно, деградировали и действуют без ротации на уровне бригад и полков.
- Российское военное командование, судя по всему, перебросило в Луганскую область 25-ю общевойсковую армию, чтобы высвободить относительно более эффективные подразделения 41-й общевойсковой армии для обороны на Юге.
- В то же время, аналитики отмечаются, что 25-я общевойсковая армия вряд ли будет столь же боеспособна, учитывая ее поспешное развертывание ранее предполагаемой даты развертывания в декабре 2023 года.