В эфире 24 Канала народный депутат партии "Слуга народа" Олег Дунда ответил, могут ли такие действия врага подорвать легитимность Президента Украины. Также на сайте российского "эм-ве-де" появилась "карточка" экс-главы государства Петра Порошенко и командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

Обратите внимание Потому что ищут в России: в Молдове задержали помощника нардепа и Героя Украины Джемилева

Зеленский в "розыске"

Как отметил депутат партии "Слуга народа", объявление в розыск Зеленского не имеет никакого отношения к дестабилизирующим мероприятиям.

Это как реакция хищного чудовища – если ему где-то припекло лапу или хвост, то оно начинает грызться. Это фактически запоздалая реакция на ордер Международного уголовного суда против Владимира Путина,

– отметил Дунда.

Россия, не имея возможности противодействовать решению суда в Гааге, объявляет в розыск представителей западного общества. Сначала это был прокурор, который ведет дело диктатора в Международном уголовном судье. Сейчас это представители власти прежде всего Зеленский, который инициировал дело по объявлению Путина в розыск.

На восприятие Украины, власти, политических представителей в мире это не повлияет. Они этих розысков могут объявлять множество,

– отметил депутат партии "Слуга народа".

К примеру, Россия объявила Кирилла Буданова террористом, но это никак не повлияло на восприятие его в мире. Он как был весомым и приемлемым экспертом и специалистом для Вашингтона, Лондона, Берлина, Парижа так им и останется.

"Не надо обращать на это внимания. Собака лает, а караван идет", – добавил Дунда.

Влияние на легитимность гаранта

Аналитики ISW предупреждают, что действия россиян могут быть направлены на дискредитацию нынешнего и предыдущего правительств Украины, пришедших к власти после Евромайдана 2014 года.

Не нужно недооценивать врага. Россияне очень сообразительны и сейчас используют для расшатывания украинского общества и государства различные инструменты. Однако Кремль объявил Зеленского в розыск не для этого.

Чтобы расшатать общество, оккупанты привлекают бывших политиков и экспертов, которые сейчас проживают в Европе. Они используют тикток, телеграмм-каналы и другие современные инструменты, чтобы расшатать волну не легитимности государственной власти,

– сказал депутат партии "Слуга народа".

На сегодня и в будущем до завершения войны у власти Зеленского в Украине есть легальность – соответствие законодательным актам и Конституции Украины, и легитимность – доверие общества, народа.

Ничего до завершения войны не изменится. Более того, легитимность подкрепляется нашими партнерами, ведь то, как Зеленского до этого радостно приветствовали в крупнейших столицах наших партнеров, так и будут приветствовать на саммите НАТО в Вашингтоне,

– подчеркнул Дунда.

Сейчас все общественные срезы и социологические опросы доказывают то, что украинский президент не только легальный, но и легитимный. Ни одно расшатывание россиян не работает, но это их не останавливает.

Кого еще разыскивают россияне