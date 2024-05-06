В эфире 24 Канала народный депутат партии "Слуга народа" Олег Дунда ответил, могут ли такие действия врага подорвать легитимность Президента Украины. Также на сайте российского "эм-ве-де" появилась "карточка" экс-главы государства Петра Порошенко и командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.
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Зеленский в "розыске"
Как отметил депутат партии "Слуга народа", объявление в розыск Зеленского не имеет никакого отношения к дестабилизирующим мероприятиям.
Это как реакция хищного чудовища – если ему где-то припекло лапу или хвост, то оно начинает грызться. Это фактически запоздалая реакция на ордер Международного уголовного суда против Владимира Путина,
– отметил Дунда.
Россия, не имея возможности противодействовать решению суда в Гааге, объявляет в розыск представителей западного общества. Сначала это был прокурор, который ведет дело диктатора в Международном уголовном судье. Сейчас это представители власти прежде всего Зеленский, который инициировал дело по объявлению Путина в розыск.
На восприятие Украины, власти, политических представителей в мире это не повлияет. Они этих розысков могут объявлять множество,
– отметил депутат партии "Слуга народа".
К примеру, Россия объявила Кирилла Буданова террористом, но это никак не повлияло на восприятие его в мире. Он как был весомым и приемлемым экспертом и специалистом для Вашингтона, Лондона, Берлина, Парижа так им и останется.
"Не надо обращать на это внимания. Собака лает, а караван идет", – добавил Дунда.
Влияние на легитимность гаранта
Аналитики ISW предупреждают, что действия россиян могут быть направлены на дискредитацию нынешнего и предыдущего правительств Украины, пришедших к власти после Евромайдана 2014 года.
Не нужно недооценивать врага. Россияне очень сообразительны и сейчас используют для расшатывания украинского общества и государства различные инструменты. Однако Кремль объявил Зеленского в розыск не для этого.
Чтобы расшатать общество, оккупанты привлекают бывших политиков и экспертов, которые сейчас проживают в Европе. Они используют тикток, телеграмм-каналы и другие современные инструменты, чтобы расшатать волну не легитимности государственной власти,
– сказал депутат партии "Слуга народа".
На сегодня и в будущем до завершения войны у власти Зеленского в Украине есть легальность – соответствие законодательным актам и Конституции Украины, и легитимность – доверие общества, народа.
Ничего до завершения войны не изменится. Более того, легитимность подкрепляется нашими партнерами, ведь то, как Зеленского до этого радостно приветствовали в крупнейших столицах наших партнеров, так и будут приветствовать на саммите НАТО в Вашингтоне,
– подчеркнул Дунда.
Сейчас все общественные срезы и социологические опросы доказывают то, что украинский президент не только легальный, но и легитимный. Ни одно расшатывание россиян не работает, но это их не останавливает.
Кого еще разыскивают россияне
- В декабре 2023 года россияне объявили в "федеральный и международный розыск" главы ГУР Кирилла Буданова. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал, обвинив его в "теракте" на Крымском мосту.
- Узнав о своем "аресте", Буданов сказал, что это показатель хорошей работы украинской разведки и обязался работать еще лучше.
- Басманный суд Москвы 26 марта вынес решение о "заочном аресте" главы СБУ Василия Малюка. Россияне заявили, что он якобы виновен "в организации теракта" на Крымском мосту в октябре 2022 года.