В етері 24 Каналу народний депутат партії "Слуга Народу" Олег Дунда відповів, чи можуть такі дії ворога підірвати легітимність Президента України. Також на сайті російського "ем-ве-де" з'явилася "карточка" ексглави держави Петра Порошенка та командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

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Зеленський в "розшуку"

Як зазначив депутат партії "Слуга Народу", оголошення в розшук Зеленського не має жодного відношення до дестабілізаційних заходів.

Це як реакція хижої потвори – якщо їй десь припекло лапу або хвіст, то вона починає гризтися. Це фактично запізніла реакція на ордер Міжнародного кримінального суду проти Владіміра Путіна,

– зауважив Дунда.

Росія, не маючи можливості протидіяти рішенню суду в Гаазі, оголошує в розшук представників західного суспільства. Спочатку це був прокурор, який веде справу диктатора в Міжнародному кримінальному судді. Зараз це представники влади насамперед Зеленський, який ініціював справу щодо оголошення Путіна в розшук.

На сприйняття України, влади, політичних представників у світі це не вплине. Вони цих розшуків можуть оголошувати безліч,

– зазначив депутат партії "Слуга Народу".

До прикладу, Росія оголосила Кирила Буданова терористом, але це ніяк не вплинуло на сприйняття його у світі. Він як був вагомим та прийнятним експертом й фахівцем для Вашингтона, Лондона, Берліна, Парижа так ним і залишиться.

"Не треба зважати на це уваги. Собака гавкає, а караван іде", – додав Дунда.

Вплив на легітимність гаранта

Аналітики ISW попереджають, що дії росіян можуть бути спрямовані на дискредитацію нинішнього та попереднього урядів України, що прийшли до влади після Євромайдану 2014 року.

Не потрібно недооцінювати ворога. Росіяни дуже кмітливі й зараз використовують для розхитування українського суспільства й держави різноманітні інструменти. Проте Кремль оголосив Зеленського у розшук не для цього.

Аби розхитати суспільство окупанти залучають колишніх політиків та експертів, які зараз проживають в Європі. Вони використовують тікток, телеграм-канали та інші сучасні інструменти, аби розхитати хвилю нелегітимності державної влади,

– мовив депутат партії "Слуга Народу".

На сьогодні й в майбутньому до завершення війни у влади Зеленського в Україні є легальність – відповідність до законодавчих актів та Конституції України, й легітимність – довіра суспільства, народу.

Нічого до завершення війни не зміниться. Ба більше, легітимність підкріплюється нашими партнерами, адже те, як Зеленського до цього радо вітали у найбільших столицях наших партнерів, так і будуть вітати на саміті НАТО у Вашингтоні,

– наголосив Дунда.

Нині всі суспільні зрізи та соціологічні опитування доводять те, що український президент не тільки легальний, а й легітимний. Жодне розхитання росіян не працює, але це їх не зупиняє.

Кого ще розшукують росіяни