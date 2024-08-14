Условия изменились в пользу Украины: как в России неуклюже реагируют на ситуацию в Курской области

Один из представителей России в ООН уже начал угрожать Украине из-за событий в Курской области. Режим Путина довольно неуклюже отреагировал на эту ситуацию..,

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Известно, что представитель России нагло заявил, что режим сделал Украине "щедрое предложение" о переговорах в июне, но "Зеленский выбрал эскалацию". Это вообще смешно.

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Условия изменились

Как напомнил Рейтерович, "щедрые предложения" Путина заключались в том, чтобы просто отдать России Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области с Крымом. Украина должна была отказаться от НАТО, объявить нейтральный статус и т.п. Эти предложения сразу послали вслед за российским кораблем.

В ситуации с Курщиной России как-то нужно было реагировать. Поэтому они начали с того, что якобы сняли свои предложения. В общем ситуация неизвестно, как дальше будет развиваться. Это будет влиять на отношение России и нейтральных государств о том, какими должны быть так называемые "мирные переговоры". Ситуация в Курской области серьезно на это влияет,

– сказал Рейтерович.

Стратегическая инициатива сейчас на стороне Украины. Важно, что никто, кроме украинских военных, не знает финальной цели этой операции. Поэтому оккупанты находятся в сомнениях. Они не всегда понимают, что происходит. Чем дольше они будут находиться в таком подвешенном состоянии – тем лучше.

На сегодня условия изменились в пользу Украины. Россия, с одной стороны, пытаются сохранить лицо, говоря о "щедром предложении". Но понимаем, что еще более плохими условия России и быть не могли. Наоборот России рано или поздно придется идти на уступки,

– заметил Рейтерович.