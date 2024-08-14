Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Відомо, що представник Росії нахабно заявив, що режим зробив Україні "щедру пропозицію" щодо переговорів у червні, але "Зеленський обрав ескалацію". Це взагалі смішно.

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Умови змінилися

Як нагадав Рейтерович, "щедрі пропозиції" Путіна полягали у тому, щоб просто віддати Росії Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області з Кримом. Україна мала відмовитися від НАТО, оголосити нейтральний статус тощо. Ці пропозиції одразу послали вслід за російським кораблем.

У ситуації з Курщиною Росії якось потрібно було реагувати. Тому вони почали з того, що нібито зняли свої пропозиції. Загалом ситуація невідомо, як далі буде розвиватися. Це впливатиме на ставлення Росії та нейтральних держав про те, якими мають бути так звані "мирні перемовини". Ситуація в Курській області серйозно на це впливає,

– сказав Рейтерович.

Стратегічна ініціатива зараз на боці України. Важливо, що ніхто, окрім українських військових, не знає фінальної мети цієї операції. Через це окупанти перебувають в сумнівах. Вони не завжди розуміють, що відбувається. Чим довше вони будуть перебувати в такому підвішеному стані – тим краще.

На сьогодні умови змінилися на користь України. Росія, з одного боку, намагаються зберегти обличчя, говоривши про "щедру пропозицію". Але розуміємо, що гіршими умови Росії й бути не могли. Навпаки Росії рано чи пізно доведеться йти на поступки,

– зауважив Рейтерович.