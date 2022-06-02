Россия рискует потерять темп, который нарастила на Донбассе – британская разведка

Несмотря на то, что россияне взяли под контроль большую часть Северодонецка, главная дорога населенного пункта по-прежнему остается под контролем Украины. Чтобы совершать дальнейшие локальные прорывы, оккупанты подтягивают в район все больше артиллерии.

Об этом 2 июня сообщила разведка Великобритании. В твиттере представители ведомства отметили, что боевые действия на Донбассе не обошлись без потерь российских военных. Это подтвердили и в Генштабе ВСУ.

Читайте также Оккупанты понесли потери возле Лимана и отошли, похожая ситуация – в районе Северодонецка

Кафиры планируют форсировать Северский Донец

Переправа через реку Северский Донец, которая является естественным барьером для продвижения вражеских войск, – это жизненно важная цель для оккупантов. Установив контроль над переправой, россияне смогут сконцентрировать усилия на Донецком направлении.

Британская разведка отмечает, что потенциальными местами перехода через Северский Донец могут стать территории между Северодонецком и соседним Лисичанском. Также кафиры могут продвигаться недавно захваченным Лиманом.

По данным британских экспертов, в обоих местах линия реки все еще остается под контролем украинских войск, разрушивших существующие мосты, чтобы замедлить наступление вражеских войск.

Вероятно, России понадобится короткая тактическая пауза, которая позволит перенастроиться на противоположные переправы через реку.

– добавляет разведка.

Кроме того, россиянам придется продумать следующие атаки на Донецкую область, чтобы обойти оборонные позиции, подготовленные Вооруженными Силами Украины. В ведомстве отмечают, что в таком случае захватчики рискуют потерять темп, нарастивший на Донбассе за последнюю неделю.

Северодонецк и Лисичанск нужны России для того, чтобы полностью захватить Луганскую область и выйти в админграницу с Донецкой областью. Это одна из подзадач русской армии в Украине.

Это уже не первая попытка россиян форсировать реку Северский Донец. Однако из-за извилистого ландшафта с крутыми берегами и поросшим лесом – это не так просто. А найти удачное место для переправы практически невозможно.

Ранее кафиры пробовали переправиться через поселок Белогоровка. Впрочем, все попытки закончились немалыми потерями. На берегу реки, да и в самом водоеме, теперь покоятся около сотни единиц военной техники – танки, бронированные машины и даже катера. Надеемся, что наступление о котором предупреждает британская разведка, окажется столь же затратным для российской армии, как и предыдущие попытки форсировать Северский Донец.

Интересно – Генштаб о ситуации в Украине на 99 день войны: смотрите видео