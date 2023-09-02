Россия хочет остановить наступление ВСУ, но может оказаться в ловушке: анализ разведки Британии

Россия пытается остановить наступательные действия Украины на Юге, отвлекая украинские силы на Купянском направлении. Из-за своих усилий оккупанты могут разделить собственные силы.

Как говорится в обзоре разведки Британии, Россия рискует разделить собственные силы, вливая ресурсы в ось вокруг Купянска, в то время, когда продолжаются бои на Ореховском направлении.

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Российские войска пытаются отвлечь Украину от контрнаступления

Британское ведомство подчеркивает, что украинские силы продолжают наступательные действия на Ореховском направлении на Юге. Сообщается, что украинские подразделения вышли на первую линию российской обороны.

Российские войска, состоящие преимущественно из 58-й общевойсковой армии и подразделений Воздушно-десантных войск России, пытаются остановить украинское контрнаступление, в то же время продолжая собственное наступление на северной оси вокруг Купянска,

– говорится в обзоре.

Как отметили в разведке Британии, российские войска, вероятно, пытаются отвлечь Украину от контрнаступления, тем самым заставив разделить свои силы между Ореховым и Купянском.

Следовательно, в разведке констатировали, что есть риск того, что Россия рассеет свои силы.

"Учитывая то, что Россия достигла скромных успехов под Купянском после начала украинского контрнаступления в июне, она, скорее всего, будет пытаться воспользоваться этим, продолжая поставлять ресурсы на эту ось. Однако Россия рискует разделить свои силы, пытаясь предотвратить украинский прорыв", – говорится в обзоре британской разведки.

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