Россия с утра запустила "Шахеды" по Украине: в каких регионах объявлена угроза

Российская армия утром 28 мая запустили по территории нашего государства дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в части регионов Украины объявлена воздушная тревога.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты. Какие области сейчас под угрозой атаки, читайте далее в материале.