Россия с утра запустила "Шахеды" по Украине: в каких регионах объявлена угроза

28 мая 2024, 08:38
Читати новину українською

Российская армия утром 28 мая запустили по территории нашего государства дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в части регионов Украины объявлена воздушная тревога.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты. Какие области сейчас под угрозой атаки, читайте далее в материале.

09:18, 28 мая

  • Несколько БПЛА в южной и восточной частях Кировоградщины, курс северо-западный.
  • БПЛА в северо-восточной части Николаевщины, курс северный.
  • БПЛА в южнее Кривого Рога, курс северный.
08:45, 28 мая

БпЛА на Николаевщине курсом на Николаев.

08:37, 28 мая

"Кривой Рог – ударный БПЛА в направлении города с юго-востока", – отметили в Воздушных силах.

07:46, 28 мая

Ударные дроны типа "Shahed" на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

07:43, 28 мая

В Воздушных силах сообщили о движении БпЛА типа "Shahed" из Херсонской в направлении Николаевской области.

Автор: Ірина Марціяш