Россия с утра запустила "Шахеды" по Украине: в каких регионах объявлена угроза
Российская армия утром 28 мая запустили по территории нашего государства дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в части регионов Украины объявлена воздушная тревога.
24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты. Какие области сейчас под угрозой атаки, читайте далее в материале.
БпЛА на Николаевщине курсом на Николаев. "Кривой Рог – ударный БПЛА в направлении города с юго-востока", – отметили в Воздушных силах. Ударные дроны типа "Shahed" на границе Запорожской и Днепропетровской областей. В Воздушных силах сообщили о движении БпЛА типа "Shahed" из Херсонской в направлении Николаевской области.
БпЛА на Николаевщине курсом на Николаев.
"Кривой Рог – ударный БПЛА в направлении города с юго-востока", – отметили в Воздушных силах.
Ударные дроны типа "Shahed" на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
В Воздушных силах сообщили о движении БпЛА типа "Shahed" из Херсонской в направлении Николаевской области.