Российская ответственность за это – неизбежна, – Зеленский к годовщине сбития Россией MH17

Прошло ровно 10 лет с тех пор, как Россия сбила пассажирский самолет MH17 в небе над Донбассом. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновникам не удастся избежать ответственности.

Зеленский отметил, что российское зло – не только угроза для Украины. К сожалению, все виновные в теракте скрываются в России, а она в свою очередь не планирует их выдавать.

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Виновные в российских преступлениях услышат свой приговор

Россия сбила самолет 17 июля 2014 года.

Прошло уже 10 лет с того дня, когда российские убийцы уничтожили в небе Украины пассажирский самолет MH17. Весь мир тогда увидел, кто пришел с войной против Украины и что российское зло является угрозой не только для нас,

– написал президент Украины.

В результате теракта были убиты 298 человек. Среди них – 80 детей. Среди пассажиров сбитого MH17 были граждане десятка государств.

Российская ответственность за это – неизбежна. И каждый, кто виновен в этом и других российских преступлениях войны, однозначно услышит заслуженный приговор,

– заверил глава государства.

В том, что виновники будут наказаны, уверен и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В интервью South China Morning Post он отметил, что Россия до сих пор говорит "откровенную, системную и бесстыдную ложь" и постоянно отказывается взять на себя ответственность за теракт и попросить прощения перед жертвами и их родными.

"Мне обидно это говорить, но Россия убила невинных жертв MH17 дважды. Во-первых, своей ракетой. Во-вторых, своей ложью", – добавил он.

Кулеба отметил, что украинская сторона приложила значительные усилия к расследованию дела, а российская – годами врет и манипулирует общественным мнением.

"Пожизненные сроки заключения для исполнителей этого преступления является доказательством того, что России не удастся избежать ответственности. Рано или поздно те, кто принимал первоначальные решения в этой трагедии, также должны быть привлечены к ответственности", – заявил министр.