Во вражеском телеграм-канале заверили, что якобы четвертый боеприпас также "раскрылся". Однако россияне не отметили, когда именно состоялся сброс. Это могло случиться даже в день взрыва в многоэтажке в Белгороде, пишет 24 Канал.

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В сети опубликовали фото сброса авиабомб в направлении Белгорода

УМПБ летит "наказывать террористов и сторонников преступного режима". Количество применений этого боеприпаса с каждым днем "растет", а точность и дальность сброса "приятно поражает",

– абсолютно цинично заявили враги.

Они не отметили, ни дату, ни территорию, откуда атаковали Украину.



Во вражеском телеграм-канале показали сброс авиабомб

И в одном из российских телеграмм-каналов написали, что 4 авиабомбы российские террористы сбросили в направлении Белгорода. Ведь они выяснили, что оружие сбросили в районе села Гостищево Яковлевского городского округа.



Россияне сбрасывают бомбы перед Белгородом / Карты из телеграм-канала

Также российские журналисты выяснили, откуда именно запустили боеприпасы вражеские войска.

Откуда россияне сбрасывают бомбы: смотрите на карте

Обратите внимание! 20 апреля 2023 года над Белгородом с российского истребителя упала авиабомба. После этого российские журналисты писали, что губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков договорился с минобороны России, чтобы их самолеты не сбрасывали авиабомбы над регионом. Однако журналисты предполагают, что с начала наступления россиян на Харьковщине эта договоренность могла потерять силу.

Россия регулярно атакует Белгородскую область