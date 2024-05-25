Во вражеском телеграм-канале заверили, что якобы четвертый боеприпас также "раскрылся". Однако россияне не отметили, когда именно состоялся сброс. Это могло случиться даже в день взрыва в многоэтажке в Белгороде, пишет 24 Канал.

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В сети опубликовали фото сброса авиабомб в направлении Белгорода

УМПБ летит "наказывать террористов и сторонников преступного режима". Количество применений этого боеприпаса с каждым днем "растет", а точность и дальность сброса "приятно поражает",
– абсолютно цинично заявили враги.

Они не отметили, ни дату, ни территорию, откуда атаковали Украину.

Сброс бомб россиянами
Во вражеском телеграм-канале показали сброс авиабомб

И в одном из российских телеграмм-каналов написали, что 4 авиабомбы российские террористы сбросили в направлении Белгорода. Ведь они выяснили, что оружие сбросили в районе села Гостищево Яковлевского городского округа.

Россияне сбрасывают бомбы перед Белгородом
Россияне сбрасывают бомбы перед Белгородом / Карты из телеграм-канала

Также российские журналисты выяснили, откуда именно запустили боеприпасы вражеские войска.

Откуда россияне сбрасывают бомбы: смотрите на карте

Россия регулярно атакует Белгородскую область

  • СМИ писали, что только в марте – апреле 2024 года над Белгородской областью российские истребители "потеряли" 20 боеприпасов, которыми планировали атаковать Украину.
  • 11 мая разведка Великобритании объяснила, что эти случаи указывают на непрерывную неспособность России успешно применять боеприпасы по определенным целям.
  • Уже 12 мая в Белгороде взрыв снес целый подъезд 9-этажки на улице Щорса. Тогда российское минобороны заявило, что подъезд повредил сбитый "фрагмент одной из сбитых украинских ракет". Гладков заявил, что якобы в здание попал "снаряд ВСУ".
  • В то же время в Defence Express заявили, проанализировав фото и видео, что обстрел не мог произойти из Украины, ведь ракета прилетела из России. Подробнее читайте здесь.