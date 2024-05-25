У ворожому телеграм-каналі запевнили, що нібито четвертий боєприпас також "розкрився". Проте росіяни не зазначили, коли саме відбулось скидання. Це могло трапитись навіть у день вибуху в багатоповерхівці в Бєлгороді, пише 24 Канал.

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У мережі опублікували фото скидання авіабомб у напрямку Бєлгорода

УМПБ летить "карати терористів та прихильників злочинного режиму". Кількість застосувань цього боєприпасу з кожним днем "зростає", а точність та дальність скидання "приємно вражає",

– абсолютно цинічно заявили вороги.

Вони не зазначили, ані дату, ані територію, звідки атакували Україну.



У ворожому телеграм-каналі показали скидання авіабомб

Та в одному з російських телеграм-каналів написали, що 4 авіабомби російські терористи скинули в напрямку Бєлгорода. Адже вони з'ясували, що зброю скинули в районі села Гостищево Яковлівського міського округу.



Росіяни скидають бомби перед Бєлгородом / Карти з телеграм-каналу

Також російські журналісти з'ясували, звідки саме запустили боєприпаси ворожі війська.

Звідки росіяни скидають бомби: дивіться на карті

Зверніть увагу! 20 квітня 2023 року над Бєлгородом із російського винищувача впала авіабомба. Після цього російські журналісти писали, що губернатор Бєлгородщини Вячєслав Гладков домовився з міноборони Росії, щоб їхні літаки не скидали авіабомби над регіоном. Проте журналісти припускають, що з початку наступу росіян на Харківщині ця домовленість могла втратити силу.

Росія регулярно атакує Бєлгородщину