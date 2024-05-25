У ворожому телеграм-каналі запевнили, що нібито четвертий боєприпас також "розкрився". Проте росіяни не зазначили, коли саме відбулось скидання. Це могло трапитись навіть у день вибуху в багатоповерхівці в Бєлгороді, пише 24 Канал.
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У мережі опублікували фото скидання авіабомб у напрямку Бєлгорода
УМПБ летить "карати терористів та прихильників злочинного режиму". Кількість застосувань цього боєприпасу з кожним днем "зростає", а точність та дальність скидання "приємно вражає",
– абсолютно цинічно заявили вороги.
Вони не зазначили, ані дату, ані територію, звідки атакували Україну.
У ворожому телеграм-каналі показали скидання авіабомб
Та в одному з російських телеграм-каналів написали, що 4 авіабомби російські терористи скинули в напрямку Бєлгорода. Адже вони з'ясували, що зброю скинули в районі села Гостищево Яковлівського міського округу.
Росіяни скидають бомби перед Бєлгородом / Карти з телеграм-каналу
Також російські журналісти з'ясували, звідки саме запустили боєприпаси ворожі війська.
Звідки росіяни скидають бомби: дивіться на карті
Росія регулярно атакує Бєлгородщину
- ЗМІ писали, що тільки у березні – квітні 2024 року над Бєлгородською областю російські винищувачі "загубили" 20 боєприпасів, якими планували атакувати Україну.
- 11 травня розвідка Великої Британії пояснила, що ці випадки вказують на безперервну неспроможність Росії успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях.
- Вже 12 травня у Бєлгороді вибух зніс цілий під'їзд 9-поверхівки на вулиці Щорса. Тоді російське міноборони заявило, що під'їзд пошкодив збитий "фрагмент однієї зі збитих українських ракет". Гладков заявив, що буцімто в будівлю влучив "снаряд ЗСУ".
- Водночас в Defence Express заявили, проаналізувавши фото та відео, що обстріл не міг відбутися з України, адже ракета прилетіла з Росії. Детальніше читайте тут.