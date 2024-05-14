Головний редактор Defense Express Олег Катков в етері 24 Каналу детально проаналізував всі факти, які свідчать про те, що обстріл будинку у Бєлгороді не міг відбутися з України. До слова, не лише українські експерти говорять про те, що саме російський боєприпас прилетів у житловий будинок..

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Точно не удар з України

Російська пропаганда, заплутуючись у версіях, звинувачувала Україну спочатку в ударі по будинку у Бєлгороді балістичною ракетою "Точка-У". Згодом пропагандисти передумали та заявили, що це нібито був обстріл з РСЗВ HIMARS.

Водночас є багато нюансів, які розбивають вщент версію про буцімто "український обстріл" житлового будинку у Бєлгороді.

Умовно розділимо цей будинок на Харківський напрямок – з південного заходу та Воронезький – з північного сходу. 95% фото та відео зняті з двору – Харківського напрямку. Але якщо глянути на лічені кадри, зняті з Воронезького напрямку, то всі вікна у цьому там вибиті. З іншого боку – вікна цілі. Зрозуміло, що з того боку, де влучає ракета всі шибки вибиває,

– пояснив Олег Катков.

Крім того, на нечисленних фото та відео, які показують інший бік будинку, видно, що у двері гаражів увігнуті всередину. Це знову ж свідчить про те, що ракета не могла прилетіти з умовного Харківського напрямку.

"Якщо щось прилетіло – то саме з боку Росії. Версія з балістичною ракетою, яка падає вертикально, є малоймовірною. На перших кадрах видно, частина даху залишилась, бо вибух був на рівні 2 – 3 поверху. Тобто ракета летіла не зверху, а під кутом і лише з Воронезького напрямку", – додав Катков.

Щобільше, були фото та відео з нібито уламків ракети. На цих кадрах фахівці впізнали деталі рольових механізмів до ЗРК С-300 або С-400. Мовиться про зенітні керовані ракети 5В55 / 48Н6ДМ.

Це вже не випадковість

Звісно, росіяни вигадуватимуть нісенітниці про обстріли HIMARS, "Точки-У" чи ATACMS, звинувачують країну у всіх смертних гріхах. Водночас є кадри з місця подій, які вказують на очевидні розбіжності з офіційною версією Росії. І це відбувається не вперше.

При розгляді цього епізоду важливо розглядати його у системі. Тому що це далеко не перший випадок, коли армія Росії гатить по своїх же житлових будинках. Ба більше, це систематична ситуація для Бєлгорода. Ще влітку 2022 року російські зенітні ракети регулярно били по бєлгородських будинках,

– наголосив Катков.

Фактично Бєлгород перебуває під постійними бомбовими ударами російської авіації. Перший випадок, коли Су-34 скинув авіаційну бомбу на будинок у північній частині міста (як і цього разу) відбувся у 2023 році. Одна бомба впала на проїжджу частину і вибухнула, що зафільмували з різних ракурсів. Іншу – знайшли у сусідньому подвір'ї.

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"Для розуміння ситуації, 12 травня на околиці Бєлгорода поряд з житловим комплексом падає ФАБ-500 півтонної ваги. Це стає відомо, тому що жителі багатоповерхівки пожалілися, що бомба впала на парковку. Щоправда, не вибухнула", – зауважив головред Defence Express.

При цьому повідомлення публікувалися не у російських ЗМІ, а на рівні телеграм-каналів. Адже, очевидно, що влада не хоче, аби цьому надали розголос. Щобільше, розміновувати бомбу, що впала, не поспішали.

Є об'єктивне розуміння того, що пілот точно знає, куди скидає бомбу. Можуть бути ситуації, коли це відбувається екстрено. Наприклад, він здійснює маневри від пострілів ЗРК. Але коли вже відбулося скидання, бомба падає і не вибухає, але її не розміновують… Виглядає, наче це був повноцінний бомбовий удар. Тим паче мовиться про новий житловий комплекс – 50 метрів від будинків та 200 метрів від школи,

– відзначив Катков.

Головний редактор Defence Express вважає, що це вже не можна назвати випадковістю.

Вибух у будинку Бєлгорода: коротко