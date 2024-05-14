Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире 24 Канала подробно проанализировал все факты, свидетельствующие о том, что обстрел дома в Белгороде не мог произойти из Украины. К слову, не только украинские эксперты говорят о том, что именно российский боеприпас прилетел в жилой дом.

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Точно не удар из Украины

Российская пропаганда, запутываясь в версиях, обвиняла Украину сначала в ударе по дому в Белгороде баллистической ракетой "Точка-У". Впоследствии пропагандисты передумали и заявили, что это якобы был обстрел из РСЗО HIMARS.

В то же время есть много нюансов, которые разбивают вдребезги версию о якобы "украинском обстреле" жилого дома в Белгороде.

Условно разделим этот дом на Харьковское направление – с юго-запада и Воронежское – с северо-востока. 95% фото и видео сняты со двора – Харьковского направления. Но если взглянуть на считанные кадры, снятые с Воронежского направления, то все окна в этом там выбиты. С другой стороны – окна целые. Понятно, что с той стороны, где попадает ракета все стекла выбивает,

– объяснил Олег Катков.

Кроме того, на немногочисленных фото и видео, которые показывают другую сторону дома, видно, что у двери гаражей вогнутые внутрь. Это опять же свидетельствует о том, что ракета не могла прилететь с условного Харьковского направления.

"Если что-то прилетело – то именно со стороны России. Версия с баллистической ракетой, которая падает вертикально, маловероятна. На первых кадрах видно, часть крыши осталась, потому что взрыв был на уровне 2 – 3 этажа. То есть ракета летела не сверху, а под углом и только с Воронежского направления", – добавил Катков.

Более того, были фото и видео с якобы обломков ракеты. На этих кадрах специалисты узнали детали ролевых механизмов к ЗРК С-300 или С-400. Говорится о зенитных управляемых ракетах 5В55/48Н6ДМ.

Это уже не случайность

Конечно, россияне будут придумывать чушь об обстрелах HIMARS, "Точки-У" или ATACMS, обвиняют страну во всех смертных грехах. В то же время есть кадры с места событий, которые указывают на очевидные расхождения с официальной версией России. И это происходит не впервые.

При рассмотрении этого эпизода важно рассматривать его в системе. Потому что это далеко не первый случай, когда армия России бьет по своим же жилым домам. Более того, это систематическая ситуация для Белгорода. Еще летом 2022 года российские зенитные ракеты регулярно били по белгородским домам,

– подчеркнул Катков.

Фактически Белгород находится под постоянными бомбовыми ударами российской авиации. Первый случай, когда Су-34 сбросил авиационную бомбу на дом в северной части города (как и на этот раз) состоялся в 2023 году. Одна бомба упала на проезжую часть и взорвалась, что сняли с разных ракурсов. Другую – нашли в соседнем дворе.

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"Для понимания ситуации, 12 мая на окраине Белгорода рядом с жилым комплексом падает ФАБ-500 полутонного веса. Это становится известно, потому что жители многоэтажки пожаловались, что бомба упала на парковку. Правда, не взорвалась", – заметил главред Defence Express.

При этом сообщения публиковались не в российских СМИ, а на уровне телеграмм-каналов. Ведь, очевидно, что власть не хочет, чтобы этому предоставили огласку. Более того, разминировать бомбу, упавшую, не спешили.

Есть объективное понимание того, что пилот точно знает, куда сбрасывает бомбу. Могут быть ситуации, когда это происходит экстренно. Например, он совершает маневры от выстрелов ЗРК. Но когда уже произошел сброс, бомба падает и не взрывается, но ее не разминируют... Выглядит, как будто это был полноценный бомбовый удар. Тем более говорится о новом жилом комплексе – 50 метров от домов и 200 метров от школы,

– отметил Катков.

Главный редактор Defence Express считает, что это уже нельзя назвать случайностью.

Взрыв в доме Белгорода: кратко