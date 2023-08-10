Привыкли к громким ночам: шокирующие кадры из Купянска после российских обстрелов

Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам в Харьковской области, чтобы запугать местное население. Этой ночью оккупанты сбросили на Купянск 250-килограммовую авиабомбу.

Оккупанты ударили в пустое админздание города Купянск. Как сообщает корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, здание получило существенные повреждения, но, к счастью, обошлось без жертв.

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Подробности бессмысленного террора россиян

Рядом с городским советом, на который Россия сбросила управляемую авиабомбу, находилась библиотека и здание культуры. От ударной волны у них выбиты двери и окна.

"Местные жители уже привыкли к громким ночам, ведь в Купянске постоянно слышны взрывы, доносящиеся до города с линии фронта. На горизонте видны пожары, которые возникли, скорее всего, от возгорания сухой травы в результате обстрелов", – рассказала Черненко.



Городской совет Купянска / Олег Синегубов

Такая ситуация в городе длится уже не первую неделю. Однако именно в августе количество вражеских атак существенно увеличилось. Сейчас местные власти готовят решение об эвакуации населения Купянского громады, в которой на момент деоккупации насчитывалось около 10 тысяч жителей.

Однако обострение ситуации существенно не отразилось на желании жителей Купянска эвакуироваться. В городе остаются в основном те, кто пережил в нем оккупацию, так что усиление обстрелов их не пугает. Они уже приступают к подготовке к зиме и стремятся остаться в своих домах до победы Украины в войне.

Анна Черненко о ситуации в Купянске: смотрите видео

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