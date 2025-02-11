Россия обстреляла КАБами Золочевскую общину: количество пострадавших растет

Россия во вторник, 11 февраля, обстреляла КАБами Золочевскую общину на Харьковщине. К сожалению, есть пострадавшие.

Их количество растет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Сергея Синегубова.

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Травмы получил ребенок

Российские оккупанты ударили КАБами по поселку Золочев примерно в 11:27.

Вражеский боеприпас попал в частный жилой дом. Это повлекло травмирование жителей.

Сначала сообщалось о 4 пострадавших, но за полчаса их количество возросло до 6. Среди травмированных – 12-летний парень.

Трое из них госпитализированы в учреждения здравоохранения. Другим медики оказали помощь на месте,

– рассказал Синегубов.

Сейчас на месте обстрела работают профильные службы.

Напомним, что накануне россияне обстреляли Мерефу на Харьковщине семью БпЛА "Герань-2" и повредили повреждения объект критической инфраструктуры, здание предприятия, частные жилые дома, хозяйственные помещения, магазин и склады.

А в Купянске из-за российской атаки произошел пожар в частном доме. В результате атаки пострадала 99-летняя женщина.