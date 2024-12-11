Временная пауза: почему россияне не запускали ночью "Шахеды"

Отсутствие беспилотников типа "Шахед" в украинском воздушном пространстве в течение двух суток может быть связано с погодными условиями. В частности, снижением температуры воздуха и снегом.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала рассказал, что переходные погодные условия не позволяют противнику качественно применять свои "Шахеды".

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Россия зависима от объема поставок комплектующих

Храпчинский напомнил, что в прошлом году тоже в этот период определенное время отсутствовали массированные атаки врага с использованием этих БпЛА.

Кроме того, активній запуск "Шахедов" ранее мог быть из-за того, что россияне накопили эти беспилотники в большом количестве.

Возможно, сейчас Россия ожидает очередной поставки комплектующих частей. Она существенно зависима от западных компонентов, поэтому невозможно спрогнозировать, что каждый месяц Россия способна изготовить, например, 1000 дронов или 100 ракет,

– отметил Храпчинский.

Поэтому объем изготовленных средств поражения на территории России значительно отличается от месяца к месяцу. Авиаэксперт подчеркнул, сколько в Россию поступает ежемесячно комплектующих, столько БпЛА она сможет изготовить.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия могла увеличить объем производства "Шахедов" благодаря помощи своего союзника, Ирана, до 800 единиц ежемесячно. Враг начал применять дроны-обманки, они похожи на "Шахеды". Такие БпЛА россияне назвали "Герберами", их функция заключается в том, чтобы отвлекать на себя украинскую ПВО.