Однако в Кремле довольно спокойно реагируют на ультиматум президента США и его угрозы. Политолог Игорь Рейтерович предположил в разговоре с 24 Каналом, на что рассчитывают в Москве.

Смотрите также Кремль ошибочно воспринял терпеливость Трампа, – Госдеп США говорит, что время для России истекло

Почему Кремль боится окончательно порвать отношения с США?

"Для Путина сейчас ключевой момент – не потерять поддержку Китая. Также он бы хотел оставить какой-то канал коммуникации с Трампом. Все же он боится откровенно отказываться от него", – отметил политолог.

Глава Кремля думал, что он будет делить мир с американцами, но пока это у него плохо получается. Поэтому, по словам Рейтеровича, для него это довольно болезненная история.

Путин будет решать сразу несколько задач. В частности, продолжать боевые действия в Украине. Он надеется, по мнению политолога, что к осени произойдет какой-то прорыв и тогда Россия сможет с позиции силы качать права и садиться за стол переговоров.

Москва стоит на распутье, но какой бы дорогой она не пошла, для нее все закончится не очень хорошо. В Кремле это понимают, и отсюда такая очень слабая реакция на заявления Трампа,

– отметил он.

Ответил президенту США резко только Дмитрий Медведев, а остальные россияне не очень активно комментируют этот ультиматум, потому что имеют определенное опасение.

Если Россия окончательно разорвет отношения с США, то что тогда сдержит Трампа от того, чтобы дать Украине, например, 300 ракет ATACMS или другое оружие. Тогда ситуация на поле боя кардинально изменится, и не в пользу России,

– уверен Игорь Рейтерович.

Путин будет пытаться сразу несколько направлений удержать под контролем, но на все это у него не хватит сил и он просто надорвется. Для Украины, как заметил политолог, это выгодная история, но такое развитие событий может занять длительное время, и в этот период нам придется сдерживать врага, тратя на это очень большие усилия.

Поэтому актуальным остается усиление финансовой и военно-технической помощи от союзников Украины.

Напомним, что по мнению политолога Алексея Буряченко, маловероятно, что Россия через 10 – 12 дней пойдет на прекращение огня. В то же время произошло стратегическое изменение риторики США в отношении России, однако Трамп продолжит пытаться поддерживать диалог с Путиным по тем вопросам, которые его интересуют. Также президент США может ввести мощные санкции, и это, возможно, произойдет в конце августа или в начале сентября 2025 года.