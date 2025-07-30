Проте в Кремлі доволі спокійно реагують на ультиматум президента США та його погрози. Політолог Ігор Рейтерович припустив у розмові з 24 Каналом, на що розраховують у Москві.

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Чому Кремль боїться остаточно порвати відносини із США?

"Для Путіна зараз ключовий момент – не втратити підтримку Китаю. Також він би хотів залишити якийсь канал комунікації з Трампом. Все ж таки він боїться відверто відмовлятися від нього", – зазначив політолог.

Очільник Кремля думав, що він буде ділити світ з американцями, але наразі це в нього погано виходить. Тому, за словами Рейтеровича, для нього це доволі болісна історія.

Путін буде вирішувати одразу кілька завдань. Зокрема, продовжувати бойові дії в Україні. Він має сподівання, на думку політолога, що до осені відбудеться якийсь прорив і тоді Росія зможе з позиції сили качати права і сідати за стіл перемовин.

Москва стоїть на роздоріжжі, але якою б дорогою вона не пішла, для неї все закінчиться не дуже добре. В Кремлі це розуміють, і звідси така дуже квола реакція на заяви Трампа,

– відзначив він.

Відповів президенту США різко лише Дмитро Медведєв, а решта росіян не дуже активно коментують цей ультиматум, тому що мають певне побоювання.

Якщо Росія остаточно розірве відносини із США, то що тоді стримає Трампа від того, щоб дати Україні, наприклад, 300 ракет ATACMS чи іншу зброю. Тоді ситуація на полі бою кардинально зміниться, і не на користь Росії,

– впевнений Ігор Рейтерович.

Путін намагатиметься одразу кілька напрямів втримати під контролем, але на все це у нього не вистачить сил і він просто надірветься. Для України, як зауважив політолог, це вигідна історія, але такий розвиток події може зайняти тривалий час, і в цей період нам доведеться стримувати ворога, витрачаючи на це дуже великі зусилля.

Тому актуальним залишається посилення фінансової і військово-технічної допомоги від союзників України.

Нагадаємо, що на думку політолога Олексія Буряченка, є малоймовірним, що Росія за 10 – 12 днів піде на припинення вогню. Водночас відбулась стратегічна зміна риторики США щодо Росії, проте Трамп продовжить намагатися підтримувати діалог із Путіним щодо тих питань, які його цікавлять. Також президент США може запровадити потужні санкції, і це, можливо, станеться наприкінці серпня або на початку вересня 2025 року.