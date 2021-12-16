Россия шантажирует и дестабилизирует, – Зеленский о вызовах со стороны Кремля
Источник:24 канал
Президент Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Темой стали вызовы, которые стоят перед Европой и Украиной, в частности.
Глава Украины подчеркнул, что обсудили современные опасные вызовы, из-за которых сотрудничество с НАТО является очень актуальным. Зеленский поблагодарил Альянс за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Россия использует комплекс гибридных элементов
То, что сейчас происходит на временно оккупированном полуострове Крым, на Донбассе, возле границ Украины, в Черном и Азовском морях следует рассматривать в комплексе с другими гибридными элементами, которые использует российская сторона для шантажа и давления,
– сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что речь идет, прежде всего, об использовании мигрантов, как оружия, создании искусственного энергетического кризиса, распространении дезинформации и кибератаках.
Цель России – создать иллюзию слабости НАТО
Зеленский сообщил, что главная цель Москвы – создать дестабилизацию на границах НАТО и вселить в общество нарратив, что Альянс – слабый.
Цель (России – 24 канал) – заблокировать евроатлантическое направление Украины. Как подчеркнул господин Столтенберг, это – исключительно выбор украинского народа,
– добавил президент.
Зеленский заверил, что курс Украины на НАТО остается неизменным, а его поддержка в украинском обществе только растет.
Актуально НАТО не должно Украине ничего, но она будет форпостом в случае войны с Россией, – Зеленский
Что известно о встрече Зеленского и Столтенберга:
- Президент Украины встретился с генсеком НАТО 16 декабря в штаб-квартире Альянса.
- После переговоров состоялась совместная пресс-конференция Зеленского и Столтенберга.
- Главной темой стала вероятность вторжения России и скопление войск возле границ.
Смотрите видео пресс-конференции генсека НАТО и президента Украины: