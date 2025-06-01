Нацгвардия отбила штурм на Северском направлении, Россия понесла потери: эпическое видео

Россияне продолжают штурмовать украинские позиции на разных участках фронта. В частности, они спланировали штурм на Северском направлении.

Но, к счастью, Нацгвардия успешно отбила его. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

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Враг потерял несколько единиц техники

Спланированный российский штурм с использованием бронетехники на Северском направлении отбили бойцы батальона "Сила Свободы" 4 бригады Национальной гвардии "Рубеж".

Александр Пивненко опубликовал соответствующие кадры с украинских дронов.

Операторы БпЛА также участвовали в отражении штурма – они делали сбросы на уже подбитую российскую технику, добивая ее таким образом.

Нацгвардия отразила штурм на Северском направлении: смотрите видео

Без потерь для армии России не обошлось. Как отметил командующий Национальной гвардии, только за первые минуты отражения штурма был поражен один вражеский танк и три единицы бронетехники.