Смертельная агония режима: как россияне опозорились на весь мир очередным скандалом в ООН

Как сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма, российские "дипломаты" в очередной раз опозорились в ООН.

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Сейчас в Женеве в штаб-квартире Объединенных Наций продолжается ежегодная сессия Экспертного механизма ООН по правам коренных народов, к которой Ассоциация предоставляла соответствующее информирование о притеснениях коренных народов Крыма оккупантами, для включения материалов Автономной Республики Крым в соответствующие ежегодные доклады ООН.

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В то же время в рамках нынешнего обсуждения в ООН представителями коренных народов мира притеснений их прав как на территории России, так и в оккупированном Крыму со стороны российских "дипломатов", присутствовавших на мероприятии, произошли беспрецедентные по своей дерзости противоправные действия.

Как указал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, указанные "дипломаты" не просто перебивали выступления докладчиков, но вопреки установленным в штаб-квартире ООН правилам подходили к ним, угрожали насилием и требовали предоставить свои "полные контактные данные".



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В частности, это касалось представительницы шорского народа Яны Танагашевой и докладчицы Крымскотатарского ресурсного центра Людмилы Короткой. Лишь вмешательство представителей других коренных народов мира оградило этих докладчиков от преступных намерений российского "дипломата" прямо во Дворце Наций в Женеве.

Как констатировал по этому вопросу бывший член Форума ООН по коренным народам Оливер Лооде, "на днях представители РФ уже не умеют не устраивать скандалов, где они находятся. Истерия и экзистенциальный страх настолько сильны. Это смертельная агония распадающегося режима, которому принадлежит только одно место – свалка истории".

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