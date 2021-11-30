Россия скорее всего откажется, – журналист о желании Турции стать посредником

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов выступить посредником между властями Украины и России в вопросе временно оккупированных территорий. Однако Кремль может от этого отказаться.

Об этом в эфире 24 канала рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. Он подчеркнул, что у Турции есть серьезный интерес сыграть роль посредника, поскольку Минская платформа была провальной.

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Та страна, которая сможет стать посредником в переговорах между Украиной и Россией, автоматически получит политическую весомость. Это даст больше дивидендов для получения определенных целей, как объяснил Фараджаллах.

В Анкаре прекрасно понимают, что это предложение, скорее всего, первыми будет отвергать Москва, а не Украина,

– подчеркнул Фараджаллах.

В то же время таким образом Турция сможет дать больше моральной поддержки Украине и создать новые совместные проекты. По его мнению, если Кремль откажется, то у Анкары развязаны руки, мол, "мы вам предложили, а вы отказались".

Зачем Турции становиться посредником

Журналист отметил, что Анкара, с одной стороны, заинтересована в сохранении своих экономических отношений с Россией. Однако не может отказаться от поддержки Украины, ведь пока есть Украина – она может влиять на политику Кремля.

Как отметил Фараджаллах, в Турции по разным данным есть примерно 5 миллионов крымскотатарской диаспоры. В Анкаре хорошо понимают, что Киев стал союзником и экономическим партнером.

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