Россия спешно скупала газовозы по всему миру: ГУР выявило 20 судов теневого флота

Россия нашла новые способы поддерживать экспорт энергоносителей, несмотря на международные санкции. Украинская разведка раскрыла, как работает эта схема и какие суда помогают Кремлю зарабатывать на торговле нефтью и газом.

Это 20 морских судов, которые перевозят российскую нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ или заправляют подсанкционный флот. Все они находятся под санкциями Великобритании или Украины, а одно – также под ограничениями США. Данные об этих танкерах обнародовало Главное управление разведки.

Как Россия перевозит газ в Китай?

Одним из ключевых элементов этой сети является судно "PORTOVYY", принадлежащее подпадающему под санкции ПАО "Газпром". Долгое время танкер работал как плавучее хранилище в Ленинградской области, но в августе 2026 года впервые за пять лет вышел в море. По Северному морскому пути он доставил груз российского сжиженного газа в китайский порт Бэйхай, а сейчас находится на ремонте на верфи острова Чжоушань.

Что известно о газовозах, которые использует Кремль?

Весной 2026 года Россия приобрела газовозы AVACHA и CHAIVO через компанию Tudor Maritime Ltd с Маршалловых островов. Впоследствии оба судна перевели под российский флаг и передали в управление российской компании ООО "Криолайн менеджмент".

С августа AVACHA перевозит сжиженный газ с терминала "Утренний" подсанкционного проекта "Арктик СПГ-2" в китайский порт Бэйхай.

CHAIVO доставляет газ в тот же порт с плавучего хранилища KORYAK FSU вблизи Петропавловска-Камчатского.

Как предлагают остановить эти перевозки?

Чтобы остановить этот поток нефтедолларов, украинская разведка просит иностранных партнеров усилить контроль за продажей коммерческих судов.

Каждый российский танкер, перевозящий нефть или газ, подпадающий под санкции, – это законная цель для международного санкционного давления,

– подчеркнули в ведомстве.

Там также призвали заблокировать россиянам доступ к иностранным ремонтным верфям.

Напомним, ранее мы писали, что Москва не только скупает старые суда, но и пытается строить собственные. В частности, " Россия ввела в эксплуатацию " новые танкеры ледового класса "Алексей Косыгин" и "Константин Посет".

В ответ на эти действия Великобритания ввела санкции против ряда кораблей, пополнивших российский теневой флот летом этого года.