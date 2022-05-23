Россия сменила тактику в Луганской области, – военный эксперт

Российские военные не оставляют надежд захватить Северодонецк и другие города Луганщины, которые находятся под контролем Украины.

Там ситуация остается достаточно напряженной. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Оккупанты беспощадно обстреливают Северодонецк и другие города Луганщины: есть раненые и жертвы

Собственно говорится о том, что Российская Федерация изменила тактику военного противостояния на Востоке.

– подчеркнул он.

Эксперт объяснил, что если раньше говорилось о практически лобовых атаках и боях непосредственно в городах, то сейчас Россия использует тактику фланговых охватов позиций Вооруженных Сил Украины.

Так, в центре Северодонецка, кафиры привлекли наиболее боеспособные свои подразделения. Это 40 бригада морской пехоты и подразделения 76-й дивизии ВДВ. Последние принимают непосредственное участие собственно во фланговых охватах позиций ВСУ.

Эту тактику удалось проявить 20 мая, когда осуществили фланговый обход украинских позиций вблизи поселков Троицкое, Врубовка и Дружба.

"Поэтому сейчас Северодонецк фактически находится в окружении с трех сторон", – объяснил Снегирев.

Бои на "дороге жизни"

По информации Генштаба ВСУ, на Северодонецком направлении наши защитники принимают меры, чтобы не допустить расширения участка вклинения и дальнейшего продвижения российских оккупационных войск. Продолжаются активные боевые действия.

Если говорить о том, что происходит сейчас в Луганской области, российские войска не оставляют попыток взять под контроль так называемую "дорогу жизни". Это трасса Лисичанск – Бахмут. Бои ведутся в 7 – 10 километрах от этой трассы.

Зато украинские защитники крепко держат оборону. Только за последние сутки, 22 мая, отбили 11 атак и уничтожили около 25 единиц бронетехники.

Россияне снова неудачно штурмовали Северодонецк

Российские захватчики не оставляют попыток штурмовать Северодонецк. Но, как отмечают в Генштабе ВСУ, на этот раз они снова потерпели поражение. Кроме того, ведутся бои за Тошкивку.

Да, оккупанты наступали на Северодонецком направлении, но снова наши военные дали им достойный отпор. Поэтому оккупантам не осталось иного выбора: они понесли потери и отступили.

Между тем Россия активно расконсервирует старую советскую технику: смотрите видео