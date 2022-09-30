Оккупанты сначала признали, что именно они ударили по Запорожью: фотодоказательство

30 сентября 2022 , 15:02
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Утром 30 сентября россияне обстреляли Запорожье. Несмотря на попытки теперь избежать ответственности, сразу после атаки оккупанты написали, что сделали это целенаправленно.

После обстрела города коллаборант Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале о серии взрывов. Предатель не скрывал, что именно российские войска совершили атаку.

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Как теперь россияне пытаются избежать ответственности за обстрел Запорожья

Захватчики выпустили 16 ракет по городу, в результате погибли более двух десятков человек, еще более 60 – пострадали. Известно, что все жертвы обстрела гражданские, среди них есть дети.

Поняв масштабы катастрофы, коллаборант Рогов сразу же написал о том, что виноваты во всем Вооруженные Силы Украины. Предателя не смутило то, что его первое заявление противоречит второму.

Циничности этой ситуации добавляет еще тот факт, что в своем первом сообщении Владимир пожелал запорожцам "мирного неба над головой" и соврал о том, что "высокоточные ракеты" не угрожают мирному населению.


Предатель Рогов написал о том, что россияне обстреляли Запорожье / Скриншот из телеграма Владимира Рогова


Заявление Рогова, в котором он обвиняет Украину в обстреле города / Скриншот из телеграма Владимира Рогова

Как россияне бьют по "стратегическим объектам", убивая гражданских

В своем телеграм-канале мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров выставил видео, в котором прокомментировал эту ситуацию. Он подчеркнул, что страна-оккупант сразу признала, что ее целью является мирное население Украины.

Враг сразу отчитался, что попал высокоточным оружием в "стратегический объект". Поэтому уничтожение мирных жителей является стратегией России,
– заявил Федоров.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после этой трагедии заявил, что "так могут поступать только террористы". По его словам, Россия свирепствует из-за поражений на фронте. Кремлю ничего не остается делать, как забирать жизни мирных жителей.

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Автор: Мар'ян-Сергій Чупак