Россия снова атаковала Киев "Шахедами": какие последствия для столицы

Кремль снова цинично посреди ночи запустил "Шахеды" по столице Украины. В нескольких районах Киева упали обломки дронов.

По данным Киевской городской администрации, украинским военным удалось сбить все вражеские беспилотники. Следует заметить, что взрывы в Киеве прогремели ориентировочно в 2:54 2 августа, пишет 24 Канал.

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Россия атаковала Киев "Шахедами"

Ориентировочно в 00:30 в Киевской области объявили о сигнале воздушной тревоги. В Киеве об опасности сообщили ориентировочно в 2:21 2 августа. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что вражеские "Шахеды" летят в сторону Киева с юго-западного и северного направлений.

Киевский мэр Виталий Кличко сообщил ориентировочно в 2:54, что в Киеве раздаются взрывы. Он объяснил, что работает противовоздушная оборона, однако предупредил, что на столицу следует группа вражеских беспилотников и призвал находиться в укрытиях.

Впоследствии мэр сообщил о падении обломков дронов в:

Соломенском районе – там повреждено нежилое помещение, пожарно-спасательные службы следовали на место;

в Святошинском — после падения обломков дронов горели деревья;

в Голосеевском районе – люди сообщили о взрыве, однако информация на месте не подтвердилась.

Жертв и пострадавших в столице нет,

– заявил Кличко.

Россия атаковала Киев 10 "Шахедами"

В Киевской городской военной администрации сообщили, что это была очередная массированная атака врага ударными беспилотниками.

Предварительно, противник применил баражирующие боеприпасы типа Shahed. Группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям. Однако силами и средствами ПВО все воздушные цели – более 10 беспилотников были своевременно обнаружены и уничтожены,

– заявил глава КМВА Сергей Попко.

По состоянию на 5:08 2 августа известно о падении обломков дронов в:

Соломенском;

Голосеевском;

Святошинском районах Киева.

В КМВА заверили, что повреждены только нежилые помещения и дорожное покрытие, серьезные разрушения и пожары не обнаружены. Люди не пострадали, однако данные уточняются.

Следует отметить, что отбой воздушной тревоги в столице и Киевской области прозвучал ориентировочно в 3:32 2 августа.

Враг снова атаковал "Шахедами" Одесщину

В эту же ночь на 2 августа российские захватчики атаковали беспилотниками Одесскую область.

В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор,

– объяснил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его данным, по состоянию на 5:30 2 августа люди не пострадали. На месте работали соответствующие службы.

Глава областной военной администрации предупредил, что окончательные данные и результаты боевой работы предоставит военное командование.