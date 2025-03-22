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24 Канал Новости Украины Россия снова атакует "Шахедами": какие области под угрозой удара
21 марта, 19:31
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Россия снова атакует "Шахедами": какие области под угрозой удара

Юлия Мурина

Российские военные не прекращают террор гражданского населения Украины. В ночь на 22 марта оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны.

Что известно об очередной атаке "Шахедами" – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время тревоги находитесь в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

19:35, 21 марта

Угроза на Харьковщине.

19:32, 21 марта

На Полтавщине угроза применения врагом ударных БпЛА. Возможна работа ПВО.

19:24, 21 марта

Днепр и Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БпЛА! Возможна работа ПВО.

19:24, 21 марта

Обновление о движении вражеских беспилотников:

  • на северо-восточном направлении Запорожской области, курс на Днепропетровщину;
  • на западе и в центре Днепропетровщины, курс – юго-западный;
  • на востоке Черниговщины, курс – юго-западный;
  • на севере Сумщины, курс – южный.
18:52, 21 марта

  • Российские дроны на севере Запорожской области, курс на Днепропетровщину.
  • Вражеские БПЛА на юге Днепропетровщины, курс – юго-западный.