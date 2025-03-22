Россия снова атакует "Шахедами": какие области под угрозой удара

Российские военные не прекращают террор гражданского населения Украины. В ночь на 22 марта оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны.

Что известно об очередной атаке "Шахедами" – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время тревоги находитесь в укрытии.

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