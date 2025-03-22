Россия снова атакует "Шахедами": какие области под угрозой удара
Российские военные не прекращают террор гражданского населения Украины. В ночь на 22 марта оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны.
Что известно об очередной атаке "Шахедами" – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время тревоги находитесь в укрытии.
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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
Угроза на Харьковщине. На Полтавщине угроза применения врагом ударных БпЛА. Возможна работа ПВО. Днепр и Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БпЛА! Возможна работа ПВО. Обновление о движении вражеских беспилотников:
Угроза на Харьковщине.
На Полтавщине угроза применения врагом ударных БпЛА. Возможна работа ПВО.
Днепр и Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БпЛА! Возможна работа ПВО.
Обновление о движении вражеских беспилотников: