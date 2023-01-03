Россия снова мерзнет: в Якутске тысяча семей осталась без тепла в -49

В Якутске – совсем не украинская текущая погода: столбики термометров показывают -42 градуса ниже нуля. Более того, здесь произошла авария на местной электроподстанции. В итоге более тысячи семей остались без света и тепла.

У многих людей лопнули в домах батареи и канализационные трубы. Власти, как это часто бывает в России, лишь пожимает плечами и отказывается менять батареи, уничтоженную технику и имущество.Добавляют масла в огонь и праздники, ведь многие магазины закрыты.

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Дома буквально замерзли – генераторы не спасают

Как рассказывают местные, морозы настолько свирепы, что за считанные часы микрорайон буквально замерз – почти тысяча частных жилых домов, тысяча семей. Домам потребуется не менее чем капитальный ремонт. Другие говорят, что их не спасает даже генератор.

Очень тяжелая ситуация. Женщины с месячными детьми плачут. У меня лично двое маленьких детей, 3 и 6 лет – мы подключили генератор, но дома все равно холодно. Около десятков домов лопнули трубы. А с головой сутки не могли связаться,

– жалуются русские.

Сейчас жители Якутска срочно ищут строительные фены, генераторы, тепловые пушки, но из-за праздников магазины закрыты.



Погода в Якутске не радует / Cкриншот с сайта погоды

Чиновники говорят, что все под контролем, но возвращение тепла не обещают

Мэрия Якутская уже отчитывается и о так называемом оперативном штабе, и о раздаче генераторов пострадавшим. Правда, последние заявляют: всем не хватает.

Кроме того, чиновники заявили, что уже начат ремонт повреждений на кабельной линии. В то же время добавляют, что окончание работ не означает подключение отопления – после этого только начнется сбор постоянной схемы энергоснабжения. А в Якутскэнерго заявили, что местные бригады оказались "не готовы к устранению аварийной ситуации" собственными силами.

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Из-за аварии Якутск остался без света и тепла / Фото МЧС России в Якутии

Похожая ситуация и в Бурятии

В столице Бурятии Улан-Удэ люди столкнулись с похожей проблемой из-за массового отключения электроэнергии в домах стало холодно и темно. И это при том, что за окном там – от –25 и ниже.

Кроме того, из-за отсутствия света в городе не работают магазины и торговые центры, а людей по доброте душевной выгоняют на мороз.

По словам местных, такая ситуация в городе – не в первый раз.