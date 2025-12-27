27 декабря, 07:35
Россия снова терроризировала Киев: в ряде районов есть пострадавшие, возник пожар
Ночью 27 декабря Киев атакуют российские ракеты и ударные беспилотники. Предварительно, последствия вражеских ударов фиксируют в трех районах столицы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Какие последствия атаки на Киев 27 декабря?
Ночью и утром 27 декабря в Киеве раздавались взрывы из-за очередной российской атаки. После ракенто-дронових ударов в по меньшей мере трех районах столицы фиксируют последствия обстрелов.
Как сообщил Виталий Кличко, по состоянию на 07:32 известно о пятерых пострадавших в результате вражеских атак.