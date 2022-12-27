"Угрожает ядеркой, когда отчаивается из-за провалов на фронте": Боррель о Путине
Источник:PAP
Российский диктатор снова угрожает ядерным оружием. Впрочем, в Евросоюзе убеждены, что Владимир Путин прибегает к террору, когда отчаивается из-за провалов на фронте.
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что ЕС исключает безответственный ядерный шантаж России.
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Боррель отреагировал на ядерные угрозы Путина
Понятно, что тот, кто опрометчиво нарушает Устав ООН и международное право и отчаивается, если дела обстоят не так, как он хочет, без колебаний будет угрожать применить все, что есть в его арсенале террора,
– подчеркнул Боррель.
Высокопоставленный чиновник также отметил, что Евросоюз и огромная часть международного сообщества отвергают безответственный ядерный шантаж государства-агрессора. "Я думаю, что те в Москве, кто принимает решение о возможном применении ядерного оружия, услышали это громко и четко", – подытожил глава дипломатии ЕС.
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Путин снова прибегает к ядерному террору: последние новости
- В начале декабря бункерный президент решил открыто заговорить о ядерном ударе, который может нанести Россия. Главный оккупант заявил, что Кремль даже может внести изменения в свою ядерную доктрину.
- В американском Институте изучения войны отметили, что российские политики угрожают ядеркой именно на фоне неудач своей армии на поле боя в Украине. Однако, это ничто иное, как "бряцание оружием в рамках информационной операции".
- 21 декабря Владимир Путин заявил, что государство-агрессор планирует продолжать развитие ядерной триады. Диктатор уже традиционно пытался запугать "межконтинентальными" ракетами "Сармат", которые уже совсем скоро планируют взять на боевое дежурство.
- Тем временем в украинской разведке высмеяли заявления Путина. Кирилл Буданов подчеркнул, что уже два года в России заявляют, что "Сармат" уже почти готов и проходит последние подготовки по поставке на боевое дежурство.