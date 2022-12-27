"Угрожает ядеркой, когда отчаивается из-за провалов на фронте": Боррель о Путине

Российский диктатор снова угрожает ядерным оружием. Впрочем, в Евросоюзе убеждены, что Владимир Путин прибегает к террору, когда отчаивается из-за провалов на фронте.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что ЕС исключает безответственный ядерный шантаж России.

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Боррель отреагировал на ядерные угрозы Путина

Понятно, что тот, кто опрометчиво нарушает Устав ООН и международное право и отчаивается, если дела обстоят не так, как он хочет, без колебаний будет угрожать применить все, что есть в его арсенале террора,

– подчеркнул Боррель.

Высокопоставленный чиновник также отметил, что Евросоюз и огромная часть международного сообщества отвергают безответственный ядерный шантаж государства-агрессора. "Я думаю, что те в Москве, кто принимает решение о возможном применении ядерного оружия, услышали это громко и четко", – подытожил глава дипломатии ЕС.

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