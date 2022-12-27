Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він наголосив, що ЄС відкидає безвідповідальний ядерний шантаж Росії.

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Боррель відреагував на ядерні погрози Путіна

Зрозуміло, що той, хто необачно порушує Статут ООН та міжнародне право і впадає у відчай, якщо справи йдуть не так, як він хоче, без вагань погрожуватиме застосувати все, що є в його арсеналі терору,

– підкреслив Боррель.

Високопосадовець також зазначив, що Євросоюз та величезна частина міжнародної спільноти відкидають безвідповідальний ядерний шантаж держави-агресорки. "Я думаю, що ті в Москві, хто приймає рішення про можливе застосування ядерної зброї, почули це голосно і чітко", – підсумував глава дипломатії ЄС.

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