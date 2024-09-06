Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза удара
Оккупанты снова атакуют Украину ударными дронами. Так, вечером 6 сентября российские захватчики в очередной раз запустили "Шахеды".
Сначала вражеский дрон зафиксировали на Сумщине. Что уже известно о российской атаке – передает 24 Канал.
Обратите внимание Россия уже готовит новые массированные атаки по энергосистеме Украины, – Шмыгаль
Еще группа вражеских ударных БПЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговской. Воздушные силы пишут о движении БПЛА: Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте Мониторинговые сообщества написали, что "Шахед" на Харьковщине. Направлением на Полтавщину. Воздушные силы сообщили, что ударный вражеский БПЛА на севере Сумщины. Курсом на Юго-Запад.
Еще группа вражеских ударных БПЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговской.
Воздушные силы пишут о движении БПЛА:
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Мониторинговые сообщества написали, что "Шахед" на Харьковщине. Направлением на Полтавщину.
Воздушные силы сообщили, что ударный вражеский БПЛА на севере Сумщины. Курсом на Юго-Запад.