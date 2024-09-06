Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза удара

Оккупанты снова атакуют Украину ударными дронами. Так, вечером 6 сентября российские захватчики в очередной раз запустили "Шахеды".

Сначала вражеский дрон зафиксировали на Сумщине. Что уже известно о российской атаке – передает 24 Канал.

Обратите внимание Россия уже готовит новые массированные атаки по энергосистеме Украины, – Шмыгаль