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24 Канал Новости Украины Россия снова запустила "Шахеды": тревога на Киевщине, какие области под угрозой атаки
2 марта, 21:09
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Россия снова запустила "Шахеды": тревога на Киевщине, какие области под угрозой атаки

Юлия Мурина

В ночь на 3 марта российские захватчики снова запустили по Украине ударные дроны. В части областей объявлена тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

21:52, 02 марта

В Киевской области объявили воздушную тревогу.

21:22, 02 марта

Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

21:20, 02 марта

Обновление по движению российских дронов:

  • БПЛА на Харьковщине, движутся в западном и северном направлениях.
  • БПЛА на Сумщине, движутся в южном направлении.
  • БПЛА на Днепропетровщине, движутся в северном направлении.
  • БПЛА на Запорожье, движутся в северном направлении.
  • БПЛА на Полтавщине, движутся в западном направлении.
  • БПЛА на Черкасчине, движутся в западном направлении.
21:01, 02 марта

На Черниговщине угроза применения ударных беспилотников с Полтавщины.

19:48, 02 марта

Движение ударных БПЛА:

  • на Харьковщине, движутся в западном и южном направлениях,
  • в Донецкой области, движутся в западном направлении,
  • на Днепропетровщине, движутся в северном направлении,
  • на Запорожье, движутся в северном направлении,
  • на Полтавщине, движутся в северо-западном направлении.
19:19, 02 марта

Угроза на Сумщине.

19:12, 02 марта

На Харьковщине также угроза применения ударных БПЛА с северного направления.

19:02, 02 марта

На Запорожье и Днепропетровщине угроза применения врагом ударных БПЛА с юго-восточного направления.