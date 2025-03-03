Россия снова запустила "Шахеды": тревога на Киевщине, какие области под угрозой атаки
В ночь на 3 марта российские захватчики снова запустили по Украине ударные дроны. В части областей объявлена тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
В Киевской области объявили воздушную тревогу. Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту Обновление по движению российских дронов: На Черниговщине угроза применения ударных беспилотников с Полтавщины. Движение ударных БПЛА: Угроза на Сумщине. На Харьковщине также угроза применения ударных БПЛА с северного направления. На Запорожье и Днепропетровщине угроза применения врагом ударных БПЛА с юго-восточного направления.
В Киевской области объявили воздушную тревогу.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту
Обновление по движению российских дронов:
На Черниговщине угроза применения ударных беспилотников с Полтавщины.
Движение ударных БПЛА:
Угроза на Сумщине.
На Харьковщине также угроза применения ударных БПЛА с северного направления.
На Запорожье и Днепропетровщине угроза применения врагом ударных БПЛА с юго-восточного направления.