Россия снова атакует "Шахедами": какие области под угрозой удара

Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины. В ночь на 7 марта оккупанты снова запустили ударные дроны.

Где сейчас "Шахеды" и какие области под угрозой удара – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

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