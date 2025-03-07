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24 Канал Новости Украины Россия снова атакует "Шахедами": какие области под угрозой удара
6 марта, 20:16
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Россия снова атакует "Шахедами": какие области под угрозой удара

Юлия Мурина

Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины. В ночь на 7 марта оккупанты снова запустили ударные дроны.

Где сейчас "Шахеды" и какие области под угрозой удара – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

20:59, 06 марта

  • БПЛА на северном и юго-востоке Полтавщины, курс юго-западный;
  • БПЛА на севере Запорожской области, курс северо-западный;
  • БПЛА на юге Днепропетровщины, курс северо-западный.
20:38, 06 марта

На Запорожье работает ПВО. Это подтвердил председатель ОВА Иван Федоров.

20:37, 06 марта

На Полтавщине угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-восточного и восточного направлений.

20:34, 06 марта

Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

20:32, 06 марта

Российский беспилотник на юго-западе Сумщины, курс – юго-западный (Полтавщина).

20:21, 06 марта

Угроза на Сумщине.

20:13, 06 марта

Группы ударных беспилотников заходят в воздушное пространство Запорожской области с временно оккупированной территории, курс – северо-западный.

20:04, 06 марта

На Запорожье и Днепропетровщине угроза применения врагом ударных БПЛА.

19:49, 06 марта

Российский беспилотник в направлении Харькова с севера.