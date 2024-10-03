После ночной массированной атаки Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза удара

В ночь на 3 октября российские захватчики массированно атаковали Украину "Шахедами". Уже утром враг снова запустил ударные беспилотники.

Об этом сообщили Воздушные силы. Где сейчас вражеские "Шахеды", что известно об очередной атаке агрессора, передает 24 Канал.

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