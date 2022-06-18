Россия собрала все резервы и отправила на Северодонецк и Попасную – Гайдай

Сергей Гайдай рассказал, что ситуация в Луганской области остается стабильно тяжелой. Глава ОВА объяснил, что враги направили резервы в Луганскую область.

Соответствующую информацию Сергей Гайдай сообщил вечером 18 июня. Об этом глава ОВА объяснил в эфире телемарафона "Единые новости".

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Оккупанты направили резервы на Луганщину

Сергей Гайдай объяснил, что враг даже снял резервы с некоторых мест и отправил на два направления:

Северодонецк;

Золотое, Камышеваха, Попасная.

Также русская армия пытается захватить Северодонецк. Ведь к нему враг отчитался, что это якобы сделал. На самом же деле там продолжаются бои и российские кафиры полностью не контролируют город.

Однако в ближайшее время Россия хочет контролировать трассу Лисичанск – Бахмут. Это российским оккупантам тоже не удается.

Мы видим, что огромное количество резервов туда брошено. Сотни единиц техники ежедневно проходит через Луганщину по этим направлениям,

– объяснил Гайдай.

Стоит вспомнить, что в Минобороны Великобритании рассказали о том, что российские кафиры за последние 48 часов, вероятно, значительно восстановили свои силы . Именно поэтому они могут активнее двигаться в Донецкую область и на Северодонецк.

За последние 48 часов Россия, вероятно, возобновила свои усилия для продвижения к югу от Изюма с целью продвижения глубже в Донецкую область и охват Северодонецка с севера,

– объяснила разведка.

Кратко о последних новостях из Луганской области

18 июня Сергей Гайдай рассказал, что российские захватчики не оставляют попыток захватить Луганщину . Глава Луганской ОВА объяснил, что за последние недели ситуация там достаточно напряженная, однако контролируемая нашими бойцами. В частности, кафиры не контролируют Северодонецк полностью. Однако горячо в селах областного центра, Тошковцы, Золотом.

Британская разведка также объяснила, что с 14 июня кафиры начали говорить, что якобы пытаются создать гуманитарные коридоры для "эвакуации" жителей Северодонецка. Их должны были вывозить в захваченное Сватово, а дальше – в Россию или в так называемые "республики" на Донбассе.

Сергей Гайдай также пояснил, что российские кафиры продолжают бить по Луганщине . В частности, они обстреливают мосты. В частности, 18 июня стало известно, что враги повторно обстреливают территории у мостов в Луганской области и попали и в "Азот". На заводе был обстрелян транспортный цех.

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