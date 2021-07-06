Россия сорвала консультации политической группы ТКГ, – Гармаш

Сергей Гармаш заявил, что Россия 6 июля сорвала консультации в политической группе ТКГ. Агрессор "втянул" на заседание осужденного в Украине за терроризм Майю Пирогову.

Таким образом представители врага испортили дебют нового модератора от ОБСЕ Сильвии Берманн в политической группе ТКГ.

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"Подло со стороны представителя России Дмитриевского, пользуясь неопытностью человека, спровоцировать ее на объявление неформальной консультации – формальным заседанием", – написал Сергей Гармаш.

В официальных заседаниях украинская сторона может быть представлена ​​только в полном составе, с представителями ОРДЛО от Украины. В Донецке все-таки решили сорвать диалог, который начался, и "втянули" в студию Майю Пирогову, осужденную украинским судом за террористическую деятельность. Мы, как и предупреждали, в таком случае были вынуждены выйти из виртуальной "комнаты переговоров". Впоследствии вышли и все остальные,

– отметил он.

Представитель Донецка в Трехсторонний контактной группе отметил, что "на заседании политической рабочей группы, которое не произошло, впервые присутствовала новый назначенный модератор ОБСЕ Сильвия Берман".

На общей неформальной сессии новый модератор заявила о сохранении старых "практик", а именно: "не интересоваться статусом участников рабочей группы".

Сергей Гармаш также добавил: "В комплексе мероприятий прямо записано, что рабочие группы "отражают состав ТКГ", а сегодня "люди из Донецка и Луганска" официально не представляют никого из членов ТКГ".

По сути, это означает, что в процессе так и не появится другая сторона конфликта Россия заявлять, что она посредник, а ее лица из Луганска и Донецка продолжать самопровозглашать себя "сторонами конфликта", не имея при этом никакой субъектности. В такой ситуации конструктивный диалог невозможен,

– подытожил он.

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