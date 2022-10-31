Путинский режим не будет рушиться сам: кого он потянет за собой

Выход России из "зернового соглашения" – это лучшее поздравление всем тем, кто сейчас в мире продвигает идею "договориться с Кремлем". Поторговаться, что-то "сдать", и будет всем "счастье".

Людоеда невозможно накормить

А что помешает Кремлю потом в любой момент выйти из этого соглашения? Сказать, что, мол, они узнали, что Украина продолжает разводить боевых комаров, а потому надо провести денацификацию этих самых комаров, и Путен уже даже об этом указ подписал.

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Схема "а давайте отдадим Путину еще кусок Украины, и тогда он точно успокоится" прекрасно же "сработала", да? И привела к самой большой и кровавой войне в Европе после Второй мировой.

Когда Украина сейчас говорит о невозможности переговоров с РФ, когда президент Зеленский подписывает соответствующий указ, то это – не из-за "упрямства", о котором так любят говорить на Западе разнообразные "друзья Путина" вроде того же Берлускони, придумавшего очередную гениальную схему (не давать Украине оружие – и наступит мир), а потому, что переговоры с режимом Путина просто невозможны, потому что война с Украиной уже превратилась в сущностный признак этого режима.

План "вечной" войны

Отказ от этой войны – это отказ от сущностного признака, а значит, и неизбежный крах. Поэтому все, чего они хотят, – это получить "передышку", подтянуть резервы, снять какие-то санкции и начать восстановление потенциала армии, чтобы через некоторое время вернуться к войне, учитывая все ошибки прошлого.

А идея об "уступках Путину" просто призвана выиграть для этого самого Путина время, деморализовать врагов московской империи по всему миру и Украине, прорвать дипломатическую изоляцию. Не более.

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При этом, как показала ситуация с мобилизацией, ожидать падения режима в Москве из-за каких-либо восстаний не приходится. Да, мобилизация оказалась провальной, потому что не смогла обеспечить заметное повышение боеспособности, но распугала очень многих здоровых и молодых мужчин, покинувших Россию.

Но намеков на особое недовольство нет, режим стоит надежно. Поэтому очевидно, что путинский режим не будет рушиться сам, а будет тянуть за собой "народ-богоносец", так и не захотевший стать нормальной цивилизованной современной нацией.

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