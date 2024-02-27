Не только оружием: как Иран, Индия и Китай помогают России вести войну

Россия ищет союзников для того, чтобы продолжать войну против Украины, впрочем желающих с ней сотрудничать совсем немного. К странам, которые до сих пор поддерживают отношения с путинским режимом, относят Иран, Северную Корею, Индию.

Вряд ли Индия покупает боеприпасы в России, ведь их она производит сама. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии, военный эксперт Михаил Самусь, отметив, что эта страна ведет разновекторную политику.

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Как Индия спонсирует войну

Власти Индии покупают истребители во Франции, военно-транспортные самолеты, вертолеты в Соединенных Штатах, а еще раньше закупали истребители у России. Однако постепенно Индия отходит от сотрудничества со страной-агрессором в плане военно-технического сотрудничества. Хотя их зависимость до сих пор очень велика.

Индия участвует в крупных нефтяных проектах с Россией. Она вместе с Китаем стала крупнейшим клиентом России в торговле нефтью, то есть Индия больше всего спонсирует войну против Украины,

– отметил Михаил Самусь.

Итак, политика Индии чрезвычайно многовекторная. С одной стороны она очень мощно финансирует российскую военную машину, но с другой – закупает американское оружие или французские самолеты. Более того даже может вести переговоры с немцами об Украине, как утверждает немецкая пресса.

Индийская внешняя политика очень сложная. Она заключается в максимальной реализации национальных интересов. Но не надо забывать, что крупнейшим конкурентом Индии в сфере безопасности является Китай.

Китай не спит и также использует Россию в своих интересах. Мне кажется, Индии надо кристаллизовать свою многовекторность и понять, что через 10 лет ситуация может измениться. К этому надо готовиться уже сейчас,

– отметил военный эксперт.

Действительно ли Россия имеет дефицит оружия

Когда мы говорим о дефиците снарядов или вооружения в оккупантов, то следует понимать, что речь идет именно о производственном дефиците. Россия действительно имеет проблемы с производством танков. Их фактически уже не могут создавать, а только восстанавливать, ремонтировать или снимать с хранения и тогда отправлять в Украину. То же самое можно сказать об артиллерии.

Россияне не могут самостоятельно производить достаточное количество боеприпасов. Для этого они используют Северную Корею, а платят за это деньгами, которые заработали с продажи нефти в Индию и Китай,

– подчеркнул Самусь.

Поэтому Иран, Северная Корея изготавливают боеприпасы и ракеты, Иран – "Шахеды" и ракеты. Сейчас продолжаются дискуссии о том, все ли это оружие уже в Украине. Но стоит понимать, что эти государства не имеют причин не продавать оккупантам оружие, если они платят за него деньги.

Итак, самая большая проблема в том, что Россия не имеет дефицита денег. Он возможен только если другие страны перестанут торговать с ней нефтью, и лишат оккупантов возможности зарабатывать десятки миллиардов долларов. Ведь эти средства россияне инвестируют в военные производства.

Дефицит в России есть именно в производстве. У них не хватает технологий, компонентов, даже квалифицированной рабочей силы. Но, к сожалению, с деньгами пока все хорошо, а в этом мире за деньги можно купить все,

– подытожил Михаил Самусь.

Как Индия и Китай спонсируют войну