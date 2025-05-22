Россияне используют на фронте недоработанную технику, – командир экипажа БпЛА "Тайфун"

Есть сообщения, что россияне увеличили дальность своего полностью автономного дрона-камикадзе до 100 километров. Ранее он мог лететь до 30 километров. Несмотря на это техника врага не всегда совершенна, что снижает качество атак.

Усовершенствованный беспилотник России самостоятельно может атаковать цель благодаря алгоритмам машинного зрения. Командир экипажа отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" с позывным "Фельд" рассказал 24 Каналу, что враг постоянно экспериментирует, пытаясь создать более эффективное оружие. Он подчеркнул, что так же делают и в Силах обороны.

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"Однако на поле боя также встречаются не полностью готовые образцы российского вооружения и военной техники, в том числе и дроны-камикадзе", – сказал он.

Усовершенствованные дроны россиян

Командир экипажа БпЛА "Тайфун" отметил, враг на поле боя активно использует БпЛА. Среди них есть и те, которые оснащены алгоритмами машинного зрения.

Они связываются в так называемый рой и пытаются, после того, как захватили цель, уничтожить ее. Ты его уже глуши не глуши, он будет пробовать долететь до цели. Но и в таких разработках есть определенные нюансы, поэтому с ними можно бороться. Будем пытаться это делать,

– отметил он.

Бороться с различными видами беспилотников, по словам бойца с поземным "Фельд", можно как на этапе самого подлета, так и после захвата цели. Украинские специалисты работают над тем, чтобы средства радиоэлектронной борьбы не давали российским дронам доходить до определенных объектов поражения.

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Кроме того, есть и механические средства, которые физически могут препятствовать вражескому БпЛА дойти до захваченной им цели.