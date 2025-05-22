Удосконалений безпілотник Росії самостійно може атакувати ціль завдяки алгоритмам машинного зору. Командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" з позивним "Фельд" розповів 24 Каналу, що ворог постійно експериментує, намагаючись створити ефективнішу зброю. Він підкреслив, що так само роблять і у Силах оборони.

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"Проте на полі бою також зустрічаються не повністю готові зразки російського озброєння та військової техніки, зокрема і дрони-камікадзе", – сказав він.

Удосконалені дрони росіян

Командир екіпажу БпЛА "Тайфун" зазначив, ворог на полі бою активно використовує БпЛА. Серед них є й ті, які оснащені алгоритмами машинного зору.

Вони зв'язуються у так званий рій і намагаються, після того, як захопили ціль, знищити її. Ти його вже глуши не глуши, він пробуватиме долетіти до цілі. Але і в таких розробках є певні нюанси, тому з ними можна боротися. Будемо намагатися це робити,

– зауважив він.

Боротися із різними видами безпілотників, за словами бійця з поземним "Фельд", можна як на етапі самого підльоту, так і після захоплення цілі. Українські фахівці працюють над тим, щоб засоби радіоелектронної боротьби не давали російським дронам доходити до визначених об'єктів ураження.

Важливо! Триває збір на потреби аеророзвідки для загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун". Закликаємо долучитись до підтримки наших захисників за посиланням або номером банківської карти: 4441 1111 2356 9646.

Крім того, є й механічні засоби, які фізично можуть перешкоджати ворожому БпЛА дійти до захопленої ним цілі.