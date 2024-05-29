Россияне "проверяют реакцию" ВСУ на Донбассе после нападения на Харьковщине: ISW объяснил эти действия

Российские оккупанты недавно совершили четыре механизированные атаки в Донецкой области. Враги не достигли значительных успехов, однако имели другую цель.

Аналитики ISW объяснили действия врагов в Донецкой области. Ведь 10 мая Россия начала наступление на Харьковщине.

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Зачем Россия действует в Донецкой области

Российские войска совершили 4 механизированные атаки силами ротных и меньших подразделений на нескольких оперативных направлениях в Донецкой области: они не достигли значительных успехов, но, вероятно, проверяли реакцию Украины после боев на Харьковщине,

– предположили специалисты.

По их данным, на кадрах от 27 – 28 мая, видно, как российские войска проводят усиленные взводные механизированные атаки:

к востоку от Часового Яра,

к востоку от Новопокровского,

возле Новомихайловки,

в Старомайорском.

По данным аналитиков ISW, оккупанты только незначительно продвинулись в атаках к востоку от Новопокровского и Старомайорского и не осуществили подтвержденных продвижений у Часового Яра или Новомихайловки.

"В последние дни российские войска уменьшили темп атак и продвижения на севере Харьковской области и увеличили темп атак в направлении Покровска (Авдеевки)", – объяснили аналитики.

В американском Институте изучения войны говорят, что эти российские механизированные атаки – по одной на каждом из нынешних четырех операционных направлений России – являются ограниченными, по сравнению с предыдущими российскими механизированными атаками в начале или во время наступательных усилий.

Аналитики ISW объяснили, что, вероятно, атаки 27 и 28 мая имели цель – оценить реакцию и оборонительные возможности украинских войск на Донецком направлении.

Кроме того, недавние российские наступательные усилия на севере Харьковской области, вероятно, были направлены на то, чтобы:

воспользоваться нехваткой украинской живой силы и материальных средств до того, как ожидаемая военная помощь с Запада прибудет на линию фронта;

создать возможности для российских войск в других местах.

Более того, российские войска, вероятно, стремились проверить, есть ли слабые места на линии фронта в Донецкой области.

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