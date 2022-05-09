Россия совершила атаку на еврейскую общину
9 мая 2022 , 16:24Читати новину українською
Источник:фейсбук Дениса Казанского
Очередной акт вандализма. Российская армия обстреляла ракетами старое еврейское кладбище в Глухове.
Можно было бы списать это на случайность, если бы не вопиющие антисемитские заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Читайте Сгорбленный, с тремором и набухшим лицом: Путину могут подыскивать замену
Целенаправленный обстрел
После того как Москва фактически обвинила самих евреев в организации Холокоста, никаких сомнений в том, что Россия сознательно совершает такие атаки на еврейскую общину, уже нет.Ранее от обстрелов российской армии так же страдали места массовых еврейских захоронений – Бабий Яр в Киеве и Дробицкий Яр в Харькове.
Важно И смешное, и странное: первые впечатления от путинского парада в Москве
Израиль должен реагировать
Россияне делают это специально. Израиль должен это понимать и реагировать.
Также интересно – Обратите внимание, кто сидел возле Путина: смотрите видео