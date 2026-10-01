Россия атаковала Институт ядерных исследований в Киеве: там находится исследовательский реактор
Российские войска нанесли удар по территории Института ядерных исследований в Киеве. Именно там расположен исследовательский реактор ВВР-М.
Атака произошла вечером 30 сентября. Об этом сообщила Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины.
Какие последствия?
В результате атаки вражеского БПЛА на территории Института возник пожар, который ликвидировали. Прошло без пострадавших. Специалисты продолжают оценивать масштабы повреждений.
Сам реактор и важные для его безопасности системы не пострадали. Изменений радиационного фона также не произошло – показатели остаются в пределах природного уровня.
В целях уменьшения радиационных рисков с февраля 2022 года реактор находится в остановленном состоянии с полной выгрузкой активной зоны. Его эксплуатация ограничивается регламентным обслуживанием систем важных для безопасности,
– отметили в Госатомрегулировании.
В учреждении также заявили, что удар по территории Института является атакой на мирный ядерный объект, используемый исключительно в научных и исследовательских целях.
Реактор ВВР-М используется как источник нейтронов для фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной физики.
Напомним, во время обстрела Киева 28 сентября оккупанты запустили один из дронов по зданию Национальной академии наук. В результате атаки погибли два человека. Здание полностью разрушено, также сгорели припаркованные рядом автомобили.