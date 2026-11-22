За последние сутки российские войска нанесли четыре удара с помощью беспилотников по энергетическим объектам Житомирской области. Враг целенаправленно пытается оставить жителей региона без света и тепла.

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

Какова ситуация в Житомирской области?

Несмотря на постоянные атаки, энергетики делают все возможное для обеспечения стабильного электроснабжения в домах людей.

Специалисты работают в круглосуточном режиме без выходных в чрезвычайно сложных условиях. Они оперативно устраняют последствия вражеских ударов и восстанавливают работу поврежденного оборудования.

Бунечко выразил особую благодарность сотрудникам аварийных служб, которые занимаются восстановлением энергосистемы.

"Людям, которые работают круглосуточно, без выходных, часто в чрезвычайно сложных условиях. Оперативно ликвидируют последствия вражеских ударов, восстанавливают поврежденное оборудование и делают все, чтобы в наших домах было светло и тепло", – подчеркнул чиновник.

Систематические атаки на украинскую энергосистему

Напомним, ранее мы писали, что российские оккупационные войска регулярно обстреливают критическую инфраструктуру в различных регионах. В частности, 17 ноября враг повредил один из важных объектов ДТЭКв Бориспольском районе Киевской области.

Также ранее мы сообщали, что 18 ноября оккупанты нанесли удары по энергетическим объектам на юге Одесской области, в результате чего временно отключилось электричество в части Болградского и Белгород-Днестровского районов.