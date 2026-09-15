Россия совершила атаку на Украину с 200 дронов: сколько целей удалось уничтожить ПВО

В ночь на 15 сентября Россия запустила по Украине 200 ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО уничтожили большую часть дронов.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Как отработала ПВО?

Начиная с 18:00 14 сентября, враг применил 200 ударных БПЛА, в том числе дроны типа "Шахед", "Гербера", реактивные беспилотники и дроны-имитаторы "Пародия". По данным Воздушных сил, дроны запускали из районов Орла, Курска и Миллерова в России, а также временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 08:00, украинские военные уничтожили или подавили 187 вражеских беспилотников.

К сожалению, зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 7 локациях. Еще на 3 локациях упали обломки сбитых русских дронов. Воздушная атака продолжается, в небе оставались враждебные БПЛА.



ПВО сбивала дроны / Фото ПС ВСУ

Напомним, Россия продолжает террор украинской столицы. С утра в Киеве работает ПВО. Также известно о последствиях атаки дронов в ночь на 15 сентября.

Известно о попадании в АЗС в Дарницком районе и складских помещениях в Оболонском районе. В результате атаки пострадал мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также добавим, что в преддверии российской атаки пострадали Прилуки на Черниговщине. В результате удара погибли три человека, еще тринадцать получили ранения.